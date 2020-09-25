В Ярославской области вылавливали нарушителей масочного режима

Вчера проверки прошли на 266 предприятиях Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области масочный режим, введенный 16 мая, продолжает действовать. Ярославцы должны надевать маску во всех общественных местах, в том числе, в общественном транспорте, магазинах, аптеках, медучреждениях и далее по всем известному списку. Однако все чаще и клиенты, да и сами работники нарушают эти правила – отказ от жестких карантинных мер многих расслабил.

Ни один рейд пока что не обошелся без нарушителей. С начала пандемии в Ярославской области выявлено 1940 нарушений. 24 сентября, во время очередной проверки – 21.

Вчера проверки прошли на 266 предприятиях, в большинстве из них – повторно. В основном на несоблюдении масочного режима попадались работники, сообщает департамент АПК и потребительского рынка региона.

В списке нарушителей оказались рыбинские ТК «Север», ТК «Волжанка», ТЦ «Сенная площадь» - там продавцы обслуживали покупателей без масок.

В Ярославле нарушения нашли в магазинах «Луч» на Фрунзе, магазине детской обуви и «Цветторге» на том же проспекте, а также в «Ярсвете» на 2-м Брагинском проезде и в «Бристоле» на Ярославской.

Не соблюдался масочный режим в кафе «Смак» на проспекте Фрунзе, «Долма» на Калинина, «Кофе да Булки» на Ньютона, «Друзья» на Богдановича, «ПроКофей» на Большой Октябрьской и ресторане «Ковчег» на Свободе, приводит список департамент.

Забыли про масочный режим в точках ремонта обуви на улицах Судостроителей, Бабича, Волгоградской.

– За нарушение масочного режима, конечно, необходимо наказывать, - сказала заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина. – Пусть это будут сначала предупреждения, а далее протоколы должны составлять и представители правопорядка.

Отметим, что для нарушителей масочного режима предусмотрены штрафы: для граждан от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч , для юридических лиц- от 100 до 300.