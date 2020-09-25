Ярославцы подали в суд на ветеринаров из-за смерти собаки

ФОТО: из архива Виктории Малковой

Ярославцы Александр и Вкитория подали в суд на ветеринарную клинику: по мнению пары, именно медики виноваты в том, что их собачка Лютик не перенес несложную, в принципе, операцию.

Как рассказывает Александр, у пятимесячного Лютика начали выпадать молочные зубы и одновременно расти постоянные. Чтобы помочь питомцы, ребята обратилась в ветеринарную клинику рядом с домом – не хотели лишний раз беспокоить щенка поездками на такси.

- Отзывов плохих об этой клинике не видел, да и не искал, если честно. После осмотра Лютика, ветеринар предложил удалить ему молочные зубы, мы согласились, - рассказывает Александр.

Операцию назначили через несколько дней, но прошла она неудачно: через несколько минут после укола анестезии, у собаки остановилось сердце. В том, что все закончилось так плачевно, по мнению истца, виноваты сотрудники ветеринарной клиники.

- На наш взгляд, врачи должны были дать хотя бы устную рекомендацию о проведении предоперационной диагностики. По ее результатам можно было бы сделать выводы о состоянии здоровья щенка и о целесообразности проведения операции, - говорит хозяин погибшего щенка.

Ветклиника с обвинениями в свою строну не согласна. Но Александр и Виктория не намерены отступать и свою правоты собрались доказывать в суде. - Для нас эта борьба чрезвычайна важна и я надеюсь, что наше дело вдохновит людей бороться за свои права и права своих любимых питомцев, - говорит молодой человек.