Ярославские прокуроры проверили бывшую общагу

Жильцу надоели вечные протечки и он обратился за помощью Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Фрунзенского района проверила качество содержания бывшего общежития на улице Балтийской. За помощью к прокурорам обратился один из жильцов с жалобами на многочисленные коммунальные проблемы.

Во время проверки его слова подтвердились. В доме нашли многочисленные следы протечек и в комнатах, и в санузлах, и в постирочных, краска во многих местах облупилась, крыша повреждена, как и воронка на водостоке. И никто из коммунальщиков не спешит устранять нарушения.

- В адрес руководителя управляющей компании внесено представление, оно рассматривается, - пояснили в прокуратуре.