В Ярославле временно изменят схему движения общественного транспорта

Изменения начнут действовать с 25 сентября Фото: Мэрия Ярославля

С завтрашнего дня, 25 сентября, в Дзержинском районе временно изменится схема движения общественного транспорта. Связано это с ремонтными работами, которые начнутся на участке Тутаевского шоссе между улицами Урицкого и Панина.

Ездить общественный транспорт будет следующим образом:

- автобус №4Т «Торговый переулок - фабрика «Красный Перевал», № 6 «Шинный завод - НЗКИ», № 23 «Областная больница - 15 МКР», маршрутки № 47 «Улица Доронина - Больница № 9» и № 96 «НЗКИ - ТРК «Ярославский Вернисаж» на участке между остановками «Улица Урицкого» и «Яблоневый Посад» - по улице Урицкого, Ленинградскому проспекту, улице Панина в обоих направлениях.

При этом исключаются остановки «Павловский парк», «Поликлиника № 5», «Мостоотряд» и вводятся «ЖК «Октябрь», «Дом одежды», «Улица Урицкого» (на Ленинградском проспекте), «Улица Пионерская», «Проспект Дзержинского», «Улица Панина», «2-й Брагинский проезд».

- автобус №10 «15 МКР - НЗКИ» от остановки «НЗКИ» будет ходить по Красноперевальскому переулку, улице Красноперевальская, улице Куропаткова, улице Большая Норская, Тутаевскому шоссе, улице Панина, Ленинградскому проспекту, улице Урицкого с организацией разворота по Тутаевскому шоссе, улице Елены Колесовой, Ленинградскому проспекту (по часовой стрелке).

При этом исключаются остановки «Павловский парк», «Поликлиника № 5», «Мостоотряд» и вводятся «2-й Брагинский проезд», «Улица Панина», «Проспект Дзержинского», «Улица Пионерская», «Улица Урицкого» (на Ленинградском проспекте), «Дом одежды», «ЖК «Октябрь», «Улица Елены Колесовой» (на Тутаевском шоссе), «Улица Елены Колесовой» (на Ленинградском проспекте). Кроме того, появится временная остановка «Школа» у дома №28 по улице Елены Колесовой.