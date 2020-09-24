Актер из Ярославля Роман Курцын порадовал поклонников очередным добрым делом

Спасенный голубь. ФОТО: страница Романа Курцына ВКонтакте

Актер Роман Курцын на своей странице в социальной сети показал поклонникам своего нового питомца – голубя.

- Спасли пацана, теперь не улетает. Назвал Валера, - написал Роман.

Правда, от чего именно и как спасли пернатого, актер не уточняет.

Поклонники очередной добрый поступок Романа оценили.

- Пусть чувства от того, что спасли жизнь птички, собачки, котят вас еще больше вдохновляют на добрые дела, - пишет Люба Марьянова.

- Роман, добрая душа. Теперь дома контактный зоопарк. Молодец! Добра тебе! – говорит Светлана Степанова.

Роман отличается любовью к братьям нашим меньшим. В начале сентября актер искал добрые руки для двух котят, а перед этим рассказал историю спасения сбитой на дороге чайки. На трассе Ярославль – Москва заметил раненую птицу, он связался со своими знакомыми, которые ехали в областной центр и попросил их помочь.

Спустя некоторое время Роман опубликовал сторис, где показал, как сейчас живет чайка. Он соорудил у себя дома вольер, птица прекрасно себя чувствует несмотря на сломанные крылья.