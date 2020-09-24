Поликлиника Ярославля получила реабилитационное оборудование Фото: Правительство Ярославской области

В физиотерапевтическую поликлинику больницы имени Семашко привезли современные стабилоплатформу и велотренажер, в ближайшее время должны еще доставить беговую дорожку.

Оборудование будут использовать для диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, а также опорно-двигательного аппарата. Кстати, если раньше поликлиника принимала только жителей Красноперекопского района, то после снятия ограничений начнется прием пациентов со всего Ярославля.

На стабилоплатформе ярославцы смогут тренировать правильную осанку, скорость реакции и выносливость. Велотренажер помогает восстанавливать мышцы и подвижность суставов после травм и болезней. Сейчас в больнице два велотренажера, но новый, в отличие от старого, оснащен системой контроля спазмов и позволяет точно настроить нагрузку.