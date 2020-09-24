Жители Ростова остались без воды из-за сброса навоза в реку

В реку Устье кто-то сбросил навоз. ФОТО: ГП ЯО "Южный водоканал"

Жители Ростова Великого остались без воды. Произошло это из-за попавшего в реку Устье навоза.

- Установили, что произведен сброс, по реке течет навоз. Чтобы избежать попадания неизвестных стоков в систему питьевого водоснабжения, подачу воды в город временно решили остановить, - рассказали в «Южном водоканале».

Как пояснили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, запасы чистой воды есть, резервуары заполнены полностью. С 17 до 22 часов подача воды будет возобновлена.

Отметим, что по факту загрязнения реки департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области начал проверку.