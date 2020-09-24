108 новоселов: в Ярославле сдали проблемный дом

4 года дом не могли достроить Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле, а именно в поселке Павловском, сдали еще один проблемный объект – секции 8 и 9 многоэтажного дома. Квартиры получат 108 дольщиков.

С 2016 года они не могут получить жилье, многие все это время платят ипотеку, снимают квартиры. ООО «Вектор» начал строительство в 2015 году, но потом у застройщика возникли сложности с исполнением обязательств перед банком.

- Мы провели переговоры с банком о выводе квартир, находящихся в залоге. Оказали содействие застройщику в решении вопросов с ресурсоснабжающими организациями. Для оплаты квот привлекли организации-инвесторы, - рассказал глава региона Дмитрий Миронов.

С начала этого года решены проблемы по 17 долгостроям. 1583 человека наконец-то получили свои квартиры.