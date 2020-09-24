За нарушение правил охоты ярославцев оштрафовали почти на 300 тысяч рублей

Патрулирование в охотничьих угодьях региона ведется постоянно Фото: Правительство Ярославской области

С начала этого года в Ярославской области выявили 126 правонарушений в сфере охоты. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

- За незаконную охоту ярославцев оштрафовали на общую сумму 296 тысяч рублей. По фактам браконьерства возбудили 44 уголовных дела. У нарушителей правил добычи животных и птиц изъяли 13 единиц огнестрельного оружия. 14 человек по решению суда лишили права на охоту, - отметили в ведомстве.

Патрулирование в охотничьих угодьях региона ведется постоянно. В работе задействованы 17 антибраконьерских групп, сотрудники полиции, производственные охотничьи инспекторы и общественники.