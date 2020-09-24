Ушел в чужой куртке с телефоном в кармане: ярославца будут судить за кражу

В ходе расследования установили, что ярославец уже был судим за незаконный оборот наркотиков Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

26-летний житель Дзержинского района Ярославля предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в краже.

Как установили в ходе следствия, в начале июля этого года ярославец прогуливался с другом в одном из дворов на улице Панина. Приятели встретили знакомого и решили вместе выпить. В какой-то момент обвиняемому стало холодно. Один из друзей предложил ему свою куртку.

- Через некоторое время обвиняемый в куртке отошел в туалет и не вернулся. В кармане верхней одежды при этом находился мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Спустя несколько минут после ухода мужчины сотовый был отключен от сети, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину ярославец признал. В ходе расследования установили, что он уже был судим за незаконный оборот наркотиков. В этот раз мужчине грозит до двух лет лишения свободы.