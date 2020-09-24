«Поджог, однозначно»: в Ярославле сгорели два автомобиля

ЧП произошло на улице Кавказской. ФОТО: Твиттер МЧС Ярославль

Сегодня, 24 сентября, ночью у дома №15 на улице Кавказской загорелись две легковушки.

Как рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ярославской области, сообщение о возгорании поступило около 01:11. Ликвидировать пожар удалось спустя полчаса. Огонь уничтожил машины полностью. К счастью, он не успел перекинуться на стоящие рядом автомобили. Обошлось и без пострадавших.

Ярославцы обсуждают случившееся в социальных сетях. Некоторые считают, что это был умышленный поджог:

- Поджог, однозначно. Авто горели одновременно, а они на приличном расстоянии друг от друга.

Что на самом деле стало причиной пожара, пока неизвестно. Напомним, подобное ЧП в Заволжском районе произошло в августе. В соседних дворах на Школьном проезде сгорели две иномарки.