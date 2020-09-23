40 миллионов выделено Ярославской области для решения кадрового вопроса в селе

Деньги пойдут на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» Фото: Правительство Ярославской области

40,75 миллиона рублей получила из федерального бюджета Ярославская область на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это должно хоть как-то снять остроту кадровой проблемы на селе. По планам, эти деньги помогут привлечь на работу в сельскую местность 44 специалиста – 24 врача и 20 фельдшеров.

Как пояснили в департаменте здравоохранения и фармации региона, по двум этим программам в село приехали 191 медицинский работник, в том числе 180 врачей и 11 фельдшеров. Им предоставляется единовременная выплата: по 1 миллиону рублей первым, и по 500 тысяч – вторым.

Перечень вакансий и информация о порядке получения мер поддержки есть на сайте департамента здравоохранения.