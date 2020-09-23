Ярославские приставы подловили должника на заправке и арестовали авто

Авто арестовали на заправке. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Машину должника установили в транспортном потоке. Судебные приставы ехали за иномаркой до заправочной станции. Приставы дождались, когда владелец машины выйдет из нее и вставит пистолет в бензобак, и только тогда обозначили свое присутствие. Для должника, который тщательно скрывался от людей в погонах, такое появление стало полной неожиданностью.

Ярославец задолжал 4 миллиона рублей. По месту регистрации он не проживал, уведомления приставов игнорировал, родственники страшную тайну, где скрывается мужчина, никому не выдавали. Официально должник нигде не работа и деньги на счетах не хранил, зато владел хорошей иномаркой. Ее объявили в розыск и засекли на улицах города.

Машина изъята. Теперь должнику нужно решить, что делать: быстро найти 4 миллиона и расплатиться по долгам, либо распрощаться с авто, которое будет продано на торгах. - Напомним, в базу данных системы судебных приставов занесены регистрационные номера автомобилей, принадлежащих уклоняющимся от исполнения судебных решений гражданам. Программа позволяет выявить находящийся в розыске транспорт в городском потоке автомобилей, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.