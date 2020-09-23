Ярославец украл 45 пачек сливочного масла Фото: УМВД по Ярославской области

В полицию Ярославля поступило заявление от администрации магазина в Ленинском районе города. Из торгового зала молодой мужчина вынес 45 пачек сливочного масла.

На видео с камер наблюдения хорошо видно, как клиент кладет несколько брикетов в большую спортивную сумку, а потом, оглянувшись, берет большую коробку с маслом и спокойно уходит. Ущерб для торговой точки составил 3500 рублей.

- Установлен подозреваемый в совершении кражи – ранее судимый ярославец 1996 года рождения. Он свою вину признал, пояснил, что похищенное продал, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.