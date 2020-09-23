Квартиру в Ярославле сдают за 150 тысяч в месяц

Аренда этой квартиры обойдется в 150 тысяч рублей в месяц. ФОТО: ЦИАН

Эксперты Циан составили рейтинг самых дорогих арендных квартир в Центральном Федеральном округе. Трехкомнатные апартаменты в Ярославле – на втором месте, даже несмотря на скидку в 25%.

Двухуровневую квартиру площадью 280 квадратов на улице Революционной можно снять за 150 тысяч рублей. На первом этаже две спальни и студия-гостиная, второй полностью отдан под рабочий кабинет. Дом постройки 1914 года, на цену влияет и то, что он находится в центральной части города.

На первом месте в рейтинге, кто бы мог подумать, квартира в деревне Вараксино Тверской области. Месяц проживания в «трешке» в 85 квадратных метров обойдется в 360 тысяч рублей! Такой ценой квартира обязана курорту, который находится рядом.

Если не брать в расчет Москву и Московскую область, то самое дорогое жилье также сдают во Владимире, Туле, Липецке, Воронеже, Смоленске, Калуге, Рязани и Курске