В Ярославской области пройдет фестиваль Юрия Башмета

Фестиваль Юрия Башмета пройдет с 5 по 13 октября. ФОТО: группа "Ярославская филармония" во ВКонтакте

В Ярославской области пройдет XII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Традиционно мероприятие проводится в мае, однако в этом году из-за пандемии COVID-19 его перенесли.

Откроется фестиваль 5 октября. В этот день в концертном зале имени Собинова в Ярославле выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы». Кроме того, жители и гости города смогут услышать выступление португальского музыканта Артура Пизарро (фортепиано), российско-бельгийской скрипачки Татьяны Самуил и филармонической хоровой капеллы «Ярославия».

12 октября состоится премьера хоровой оперы Александра Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском». Роль Ярослава Мудрого исполнит Андрей Мерзликин.

На закрытии, 13 октября, выступит государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

В рамках фестиваля выступления пройдут не только в Ярославле, но и в Рыбинске и Некрасовском. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте Ярославской государственной филармонии.