В ярославской COVID-больнице сменился главный врач

Исполняющим обязанности главного врача назначен Андрей Шошин. ФОТО: группа "Здравоохранение • Ярославская область" во ВКонтакте

В Ярославской районной больнице произошли кадровые изменения. Сергей Вундервальд покинул должность главного врача. С сегодняшнего дня, 23 сентября, исполнять его обязанности будет Андрей Шошин, сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

- В ближайшей и среднесрочной перспективе будем улучшать работу первичного звена - поликлиник, сельских амбулаторий, ФАПов. Также займемся оснащением их новым оборудованием, улучшением материально-технической базы и подбором недостающих кадров, - рассказал о главных задачах Андрей Шошин.

Кроме того, по его словам, необходимо внедрять современные технологии, которые увеличат и ускорят доступность медицинской помощи населению, в том числе и с помощью электронной записи на прием. Помимо этого, стоит обеспечить постоянную обратную связь с пациентами «для оперативного реагирования на все болезненные вопросы».

Андрей Шошин - кандидат медицинских наук, ранее работал главным врачом Ярославской инфекционной больницы, в течение последних лет возглавлял санаторий «Ясные зори».