Не могут добраться до дома: жители трех ярославских деревень просят построить мост

Весной и осенью реку может преодолеть лишь спецтехника. ФОТО: группа "ОНФ | Ярославская область" во ВКонтакте

Жители деревень Седлово, Василево и Беловское в Рыбинском районе оказались отрезаны от своих домов. Дорога к этим населенным пунктам пролегает через реку Колокшу. Речка небольшая, но весной и осенью разливается так, что преодолеть ее может лишь спецтехника. А моста, по которому можно было бы ходить или ездить, нет.

- Весной моя машина заглохла посреди реки: произошел гидроудар двигателя. Ребенка вытаскивал через окно. Подобных случаев не один и не два, - рассказал Роман Молохин на встрече с активистами ОНФ, которые приехали в Рыбинский район по просьбе жителей деревень.

Мужчина отметил, что спуск к воде разбит. Глава Рыбинского района Татьяна Смирнова пообещала, что спуск приведут в порядок уже на следующей неделе. А после того, как снизится уровень воды, железобетонные плиты, которые лежат на дне реки, выровняют и при необходимости сверху уложат новые.

Машины глохнут посреди реки. ФОТО: группа "ОНФ | Ярославская область" во ВКонтакте

В качестве временного решения районная администрация заключила соглашение с центром лыжного спорта «Демино» и спортивной школой олимпийского резерва №4, чтобы они круглосуточно пропускали технику экстренных служб через свою территорию. Ездить там могут и другие машины, но только в промежутках между тренировками. А это неудобно не только жителям деревень, но и сотрудникам «Демино», поскольку автомобили загрязняют покрытие трасс.

- Очевидно, что решить проблему полностью позволит строительство моста. Ситуация осложняется тем, что долина реки находится на особо охраняемой природной территории. Мы обратимся в профильные областные департаменты с просьбой оказать содействие в организации полноценных подъездных путей, - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев.

Возможно, совместными усилиями жителей деревень и общественников удастся разрешить сложившуюся ситуацию.