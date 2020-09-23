Ярославец украл экскаватор и увез его в соседнюю область: суд разберется в этом деле

Украденный экскаватор при помощи другого нанятого экскаватора мужчина увез в Ивановскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Воровать, так по-крупному». Видимо, этим принципом руководствовался 35-летний житель Ярославля, когда решился похитить экскаватор.

Внимание мужчины привлекла площадка в Ростовском районе, принадлежащая строительной компании. Вернее сказать, даже не столько сама площадка, сколько имущество, которое находилось на ней. Как установило следствие, в феврале 2019 года обвиняемый, зная о том, что охраны на объекте нет, проник на территорию и похитил экскаватор. Машину при помощи другого нанятого экскаватора мужчина увез в Ивановскую область. Кроме того, вор польстился на оборудование, камеры и компьютерную технику, которые обнаружил в бытовке. Общая сумма ущерба составила более 2,7 миллиона рублей.

- Ярославца задержали сотрудники ДПС. При досмотре автомобиля обнаружили часть похищенного. В дальнейшем полицейские нашли и вернули владельцам остальные украденные вещи, в том числе и экскаватор, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Обвиняемый свою вину признал. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.