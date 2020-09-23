В Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи

В Ярославской области 25 сентября пройдет день бесплатной юрпомощи Фото: Полина Вачнадзе

День бесплатной юридической помощи пройдет в Ярославской области 25 сентября в общественных приемных губернатора региона. Прийти на прием можно с 09:00 до 17:00 по адресам:

– Ярославль, ул. Трефолева, 20г;

– Ярославль, Ленинградский пр., 50, каб. 108;

– Ярославль, пр. Авиаторов, 74а;

– Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а;

– Ростов, пл. Советская, 15;

– Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;

– Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 2;

– Углич, пл. Успенская, 2, каб. 101;

– Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25;

– поселок Некрасовское, ул. Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека);

– поселок Пречистое, ул. Ярославская, 90, каб. районного совета ветеранов;

– Переславль-Залесский, ул. Советская, 5;

– Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218.

По вопросам нотариальной деятельности консультации пройдут в Ярославской областной нотариальной палате с 10:00 до 13:00 по адресу: Ярославль, проспект Ленина,7 корпус 2, а также в помещениях нотариальных контор. Телефон для справок: 8(4852)71-51-63.

Если есть вопросы в сфере защиты прав потребителей, то их можно задать специалистам «Финпотребсоюза» по адресу: улица Чкалова,2, офис 421. Телефон для записи: 8(4852)64-99-83.

Судебные приставы принимают на проспекте Октября, 17г, кабинет 206, можно получить консультацию по телефону 8(4852)25-75-51. Перерыв на обед с 12:30 до 13:18.