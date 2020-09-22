В Ярославле подросток на иномарке сбил ребенка-пешехода

Как подросток оказался за рулем и кто ему дал ключи от машины, пока непонятно Фото: УГИБДД по Ярославской области

ДТП произошло вчера, 21 сентября, около 15 часов в Дзержинском районе Ярославля. У дома №2 на улице Пионерской автомобиль «Форд» сбил 10-летнего мальчика-пешехода. Пострадавшего с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Оказалось, что в момент аварии иномаркой управлял 16-летний юноша. Как подросток оказался за рулем и кто ему дал ключи от машины, пока непонятно.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.