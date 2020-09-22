Ярославцы могут принять участие в фоточеллендже «На фоне Маяковского»

В Ярославле стартовал фоточеллендж. ФОТО: библиотека-филиал №14

Ярославская библиотека-филиал №14 приглашает принять участие в фоточеллендже «На фоне Маяковского». Снимки на фоне изображения поэта можно опубликовать ВКонтакте с хэштегом #нафонемаяковского. Итоги фоточелленджа подведут 30 сентября.

Новый уникальный арт-объект в Ярославле существует не так давно. В рамках фестиваля уличной культуры «Не забывай свои корни!» на здании библиотеки, которая носит имя поэта, появилось его изображение. Автор – художник Дмитрий Комолов.

Кстати, в Ярославле Владимир Маяковский был дважды и даже выступал в Волковском театре. Зрителям он прочел несколько стихотворений и поэм, рассказал о поездке в Америку. После общения с ярославцами поэт написал новое произведение – «Лучший стих». Его опубликовали в местной газете.