В Ярославле разрисовали хлебозавод №1

Граффити посвящено присвоению звания «Город трудовой доблести». ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Здание Хлебозавода №1, которое находится в самом центре Ярославля, заиграло яркими красками. На 30 метрах стены нарисованы плакаты о ценности хлеба, отображены фронтовые фотографии и изображена медаль за доблесть, чтобы почтить память тружеников военных лет. Рисунки на стенах предприятия – заслуга художника Анатолия Байкова.

Сделаны они в честь присвоения Ярославлю звания «Город трудовой доблести». В годы войны на предприятии были установлены сухарные линии. Ежесуточно для армии производилось по 10 тонн сухарей.