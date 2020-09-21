В Ярославле расстреляли машину с людьми

О нападении в полицию сообщил аноним. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" Вконтакте

Стрельба в Заволжском районе Ярославля произошла около 10 вечера в субботу. О ЧП в полицию сообщил аноним. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по полученной информации, прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, как все произошло:

- Мужчина около 40 лет не в здравом состоянии гнался и подрезал «Жигули» семерку и угрожал пистолетом. В конце, когда «Жигули» были в тупике, водитель и пассажиры бросили машину и убежали, мужчина выстрелил в три стекла «Жигулей» и уехал с места. Его машина была похожа на белую «Тойоту Ленд Крузер».

О пострадавших ничего не сообщается, судя по всему, пассажиры отечественной легковушки отделались испугом.

- Город засыпает, просыпается мафия, - пишут в комментариях.