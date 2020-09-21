В Ярославле на маршруты выйдут старые троллейбусы из Твери

В ближайшее время троллейбусы доставят в Ярославль. ФОТО: скриншот с видео группа "Троллейбус шинами шуршит" во ВКонтакте

Скоро по Ярославлю начнут ходить тверские троллейбусы. Мэрия города купила 10 единиц техники 2012-2015 годов выпуска. Стоимость машин составила 4,68 миллиона рублей. По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, данная цена очень приемлемая для троллейбусов в таком состоянии.

В настоящее время их доставляют в столицу Золотого кольца. На линию машины выйдут после осмотра и пусконаладочных работ.

Напомним, ранее в Твери приняли решение ликвидировать электротранспорт. Часть машин передали в Новосибирск. Сделали это бесплатно.