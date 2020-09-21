В Ярославле мать, чтобы вернуть себе сына, подделала документы

Чтобы вернуть себе сына, 38-летняя жительница Ярославля пошла на преступление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы вернуть себе сына, 38-летняя жительница Ярославля пошла на преступление. В октябре прошлого года суд рассматривал вопрос о возвращении ярославне ее двухлетнего сына.

Чтобы показать себя с лучшей стороны, к исковому заявлению об отмене ограничений в родительских правах мать приложила трудовой договор, справку с подписью директора компании о размере зарплаты, а также характеристику на себя.

Однако во время проверки было установлено, что доверять этим бумагам нельзя.

- Выяснилось, что указанные документы женщине не выдавались, подписи на них подделаны, а сведения, в том числе и о заработной плате, не соответствуют действительности, - сообщает прокуратура Дзержинского района.

Но на основании этих документов суд уже вынес решение удовлетворить требования истицы и вернуть ей родительские права. А по результатам проверки было возбуждено уголовное дело. О чем также сообщили в органы опеки района.

Если суд признает ярославну виновной, ее вновь могут ограничить в родительских правах, что, скорее всего, и произойдет.