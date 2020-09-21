В Ярославской области осудили таксиста, обворовавшего уснувшую пассажирку

Рыбинец отправится в колонию на 1 год 1 месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летнего уже бывшего таксиста из Рыбинска признали виновным в краже.

Как установили в суде, в июне этого года обвиняемый посадил в машину женщину, однако по дороге пассажирка уснула. Воспользовавшись этим, мужчина снял с шеи потерпевшей золотую цепочку с кулоном, с пальца - золотое кольцо. По всей видимости, вор действовал настолько профессионально, что пассажирка даже не проснулась. Кроме того, рыбинец присвоил выпавший из сумки мобильный телефон, а также вытащил из кошелька деньги. Общий ущерб составил 35 тысяч рублей.

- Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном и до суда полностью возместил материальный ущерб потерпевшей. Однако ранее обвиняемый ранее уже был неоднократно судим, в том числе и за кражи. Данное преступление мужчина совершил в период неотбытой части наказания в виде исправительных работ, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил рыбинцу наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц. Это время преступник проведет в колонии строгого режима.