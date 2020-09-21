Здание в центре Ярославля передадут Казанскому монастырю

Помещение в здании на улице Трефолева,24 скоро станет собственностью Ярославской епархии. Церкви, а именно Казанскому женскому монастырю, передадут подвал, где сейчас находится ресторан.

Как говорится в постановлении, муниципалитет города принял такое решение, «учитывая заявление местной религиозной организации «Казанский женский монастырь Ярославля Ярославской епархии Русской православной церкви». Помещение, площадью почти в 165 квадратных метров, передается безвозмездно «для использования в функциональных целях».

Здание является объектом культурного наследия. Оно было построено в 1904 году, раньше здесь располагалась церковно-приходская школа.