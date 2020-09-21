Ярославец может остаться без квартиры из-за многомиллионного долга

Если мужчина не погасит задолженность перед банком, то останется без квартиры Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Житель Дзержинского района Ярославля задолжал банку крупную сумму. Мужчина взял кредит в размере более пяти миллионов рублей на покупку квартиру. Сначала ярославец исправно вносил платежи, а затем «забыл» о своих финансовых обязательствах. Банк обратился с иском в суд и выиграл дело. Суд вынес решение взыскать с заемщика 4,7 миллиона рублей.

- В отношении должника возбудили исполнительное производство. Мужчине направили уведомление об этом, а также требование явиться в отдел. Однако в назначенное время ярославец не пришел. К тому же он продолжал игнорировать и выплату долга, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

В результате судебный пристав наложил арест на квартиру, которая находится в собственности неплательщика. Если в ближайшее время ярославец не начнет выплачивать задолженность, то недвижимость выставят на торги.