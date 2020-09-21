Плюс 10 лет: ярославцы стали дольше жить

Ярославцы стали дольше жить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с 2004 года, по данным Ярославльстата, продолжительность жизни ярославцев ежегодно увеличивалась. Исключение составили лишь два года – 2010-ый и 2012-ый, но в целом динамика более чем хорошая. Как гласит статистика, за это время продолжительность жизни жителей нашего региона выросла на 10,6 года и составила в 2019 году 72,9 лет против 62,3 в 2003-м.

Особенно «отличились» в этом вопросе мужчины: у представителей сильной половины человечества срок жизни вырос на 11,6 года, в то время, как у женщин – на 6,6. В среднем ярославцы живут 67,4 года, а ярославны – 78 лет.

- Заметно сократилась разница в ожидаемой продолжительности жизни городского и сельского населения. Если в 2003 году разрыв составил 4,3 года (63,8 года против 59,5 лет на селе), то в 2019-м – всего полгода (73 года в городе и 72,5 года на селе), - сообщает Ярославльстат.

Если сравнивать данные Ярославской области с другими регионами ЦФО, то мы находимся практически в середине – на 8-м месте из 18-ти. А вот от показателей России в целом отстаем: 72,9 года против 73,3.