В Рыбинске пройдет день бесплатной юридической помощи

День бесплатной юридической помощи пройдет 25 сентября в общественно-культурном центре Фото: Администрация Рыбинска

Общественная приемная губернатора Ярославской области в Рыбинске возобновляет прием граждан для оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

День бесплатной юридической помощи пройдет 25 сентября в общественно-культурном центре, расположенном по адресу: улица Чкалова, 89, кабинет 227.

Чтобы получить консультацию специалистов, необходимо предварительно записаться:

- 21, 22 и 23 сентября с 9 до 16 часов по телефону 8-980-747-59-22;

- 22 сентября с 14 до 18 часов по телефону (4855) 28-33-75.