В Ярославскую область придет бабье лето: когда ждать потепления

По данным Гидрометцентра, потеплеет уже завтра, 22 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ярославцы, уже успевшие соскучиться по лету, вновь смогут насладиться теплой погодой. На смену прохладным дождливым дням в регион придет бабье лето.

По данным Гидрометцентра, потеплеет уже завтра, 22 сентября. Днем во вторник и среду воздух прогреется до +18 градусов. А к четвергу столбики термометров поднимутся до +21. Такая температура сохранится до конца недели. Теплее станут и ночи. Синоптики прогнозируют до +10 градусов.

Однако особенно солнечных дней ярославцам не обещают. Во вторник и среду будет облачно, а вот с четверга солнце начнет пробиваться сквозь облака.