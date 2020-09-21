В мэрии Ярославля рассказали, когда отремонтируют трубы на улице Шавырина

Металлические трубы на улице Шавырина, 25 корпус 2 полностью пришли в негодность Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за того, что металлические трубы на улице Шавырина, 25 корпус 2 полностью пришли в негодность, их решили заменить на современные, в пластиковой оболочке.

То, что сеть находится в аварийном состоянии, «выяснилось» это только этим летом, во время проведения гидравлических испытаний. И не удивительно, ведь участок расположен в низине, а там постоянно скапливаются сточные воды.

- Работы на объекте ведет ТГК-2. Замена подающего трубопровода произведена, замену обратного водоводы подрядчик ТГК-2 планирует завершить до 21 сентября. Тогда схема подачи воды будет работать в штатном режиме на весь дом, - пояснила глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусина.

Трубопровод заказали и получили еще в августе, как пояснил директор ЯТС ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков, к работам приступили сразу же. Замену подающего трубопровода закончили 11 сентября, сейчас меняют обратный водовод. Полностью завершить работы планируют к 10 октября.