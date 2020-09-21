Матч ярославского «Локомотива» с китайским «Куньлунем» перенесли из-за коронавируса

Окончательное решение о проведении игры 22 сентября пока не принято. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" во ВКонтакте

Матч КХЛ между «Локомотивом» и «Куньлунем Ред Стар» перенесли с 21 на 22 сентября. Информация об этом появилась на официальной странице ярославского клуба в социальной сети.

- 17 сентября у нескольких представителей «Локомотива» проявились симптомы ОРВИ. В целях безопасности участников чемпионата команда вернулась в Ярославль, где прошла дополнительное тестирование, - говорится в сообщении.

На данный момент COVID-19 подтвердился у троих хоккеистов. Еще несколько игроков и сотрудников команды с симптомами ОРВИ изолированы.

Уточняется, что окончательное решение о проведении игры 22 сентября пока не принято. В настоящее время «Локомотив» проходит дополнительное тестирование. От его результатов будет зависеть, когда точно состоится матч.