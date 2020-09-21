В Ярославской области будут судить хулигана, устроившего поножовщину в кафе

Хулигана задержали на месте преступления Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

28-летний житель Углича предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в марте этого года. Как установили в ходе следствия, обвиняемый вечером пришел в кафе, выпил и вдруг почувствовал острую неприязнь к одному из посетителей, который также был нетрезв. Словесная перепалка, завязавшаяся между мужчинами, переросла в драку. Обвиняемый достал нож, который был у него с собой, и ударил им потерпевшего в живот. Хулигана задержали на месте преступления.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.