Между Ярославлем и Баку может быть налажено авиасообщение Фото: Правительство Ярославской области

Возможность открытия авиасообщения между Ярославлем и Баку обсудили на онлайн-бизнес-миссии "Торгово-экономическое сотрудничество Ярославской области и Азербайджанской Республики". Участие в ней приняли более 20 компаний.

Предприниматели обсудили возможности сотрудничества в сферах промышленности, пищевого производства, сельского хозяйства и туризма, сообщает департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности региона.

Идея организовать прямое авиасообщение принадлежит ярославской стороне, вторая сторона ее поддержала. Но вопрос необходимо проработать, в том числе, привлечь к нему туроператоров и правительство региона.