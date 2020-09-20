Чиновника Тутаевской администрации оштрафовали за плохие дороги

Прокуратура Тутаевского района и ГИБДД провели дороги в Тутаеве. Многочисленные дефекты, а именно выбоины и ямы, выявили на улицах Терешковой, Ярославской и проспекту 50-летия Победы.

Еще в июле этого года в Тутаевский городской суд был направлен иск с требованием возложить на местную администрацию, как собственника этих дорог, обязанность привести приезжие частив в порядок. Иск был удовлетворен, но на этом дело застопорилось.

- Кроме того, в отношении директора МУ "Агентство по развитию Администрации Тутаевского МР" возбуждено административное дело по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, - сообщает прокуратура Ярославской области.

Мировой суд оштрафовал чиновника на 20 тысяч рублей, правда, постановление в законную силу еще не вступило.

Ремонт улиц поставлен прокуратурой на контроль.