Ярославский "Шинник" всухую проиграл в Нижнем Новгороде

Счет 3:0 не в пользу ярославцев. ФОТО: группа "ФК "Шинник" ВКонтакте

Игра ярославского "Шинника" с командой "Нижний Новгород" закончилась разгромным счетом для "черно-синих": 0:3.

- Была острая игра, моментов достаточно у тех и у других ворот, но в те ворота ничего не залетело. Чуть не в впервые моментами были похожи на играющую команду, владели инициативой, владели мячом, контролировали мяч, - прокомментировал игру главный тренер ФК "Шинник" Александр Побегалов.

По его мнению, третий мяч в ярославские ворота - "однозначно судейская ошибка". Мяч, по словам тренера, был забит после грубого нарушения правил.

"Шинник" сейчас находится внизу турнирной таблицы.