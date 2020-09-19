Депутат Яроблдумы вошел в российский рейтинг Forbes

Доход семьи Тиграна Казаряна - 281 миллион рублей. Скриншот с сайта Forbes

Депутат Ярославской областной Думы Тигран Казарян, вошел в список 100 госслужащих с самыми высокими доходами-2020.

Народный избранник, который помимо депутатской деятельности, занимается строительством, в рейтинге "Власть и деньги" занимает 54 место. Суммарный доход семьи Казарян, судя по налоговой декларации, составляется 281,09 миллиона рублей, а доход самого госслужащего - 76,03 миллиона. В собственности находится 18 объектов недвижимости.

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти. В качестве ранжирующего был выбран семейный доход - учитывались заработки и представителя власти, и его супруга или супруги, и несовершеннолетних детей.