Назначен начальник ГИБДД Ярославской области

. Фото: УГИБДД по Ярославской области

Начальником Управления ГИБДД по Ярославской области назначен Антон Царев. До этого он 9 месяцев руководил ведомством, правда, с приставкой и.о.

Антон Владимирович Царев С 1999 года проходил службу на различных должностях управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области. С 2011 года по 2020 год – заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области – начальник отдела надзора. С 16 сентября 2020 года по настоящее время - начальник управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области

Полковник полиции награжден несколькими медалями.