В Ярославской области прокуратура требует отправить на лечение троих туберкулезников

Не все заботятся о своем здоровье и тем самым подвергают опасности остальных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Первомайского района провела проверку после обращения к ним местной больницы.

Выяснилось, что трое местных жителей больны туберкулезом, но проходить обследование у медиков и тем более лечиться в туберкулезном диспансере отказываются. Тем самым создается угроза для здоровья и жизни других людей.

- В суд направлено три иска о принудительной госпитализации граждан в тубдиспансер. Иски находятся на рассмотрении, - сообщает областная прокуратура.