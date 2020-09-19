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Общество

В Ярославской области прокуратура требует отправить на лечение троих туберкулезников

Жители Первомайского района добровольно лечиться не хотят
Полина Вачнадзе
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Не все заботятся о своем здоровье и тем самым подвергают опасности остальных

Не все заботятся о своем здоровье и тем самым подвергают опасности остальных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Первомайского района провела проверку после обращения к ним местной больницы.

Выяснилось, что трое местных жителей больны туберкулезом, но проходить обследование у медиков и тем более лечиться в туберкулезном диспансере отказываются. Тем самым создается угроза для здоровья и жизни других людей.

- В суд направлено три иска о принудительной госпитализации граждан в тубдиспансер. Иски находятся на рассмотрении, - сообщает областная прокуратура.