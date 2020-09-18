Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Ярославца осудили за побег из колонии

На воле мужчина погулял меньше суток
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
Решившись на побег, мужчина обманул мастера производственного участка

Решившись на побег, мужчина обманул мастера производственного участка

Фото: Олег ЗОЛОТО

31-летний житель Ярославского района обвинялся в совершении побега из мест лишения свободы. За кражу чужого имущества он был приговорен к полутора годам в колонии-поселении и отбывал свое наказание в Рыбинске.

В июне прошлого года осужденный как обычно работал на одном из предприятий города. Решившись на побег, мужчина обманул мастера производственного участка, сказав, что ему срочно нужно в аптеку за лекарством. А сам скрылся в неизвестном направлении.

Правда, на свободе осужденный гулял не очень долго – в тот же день сотрудники УФСИН задержали беглеца в Ярославле.

- Мужчине было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд принял во внимание и смягчающие обстоятельства – признание вины и состояние его здоровья, и отягчающие – рецидив преступления, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Криминал