Ярославца осудили за побег из колонии

Решившись на побег, мужчина обманул мастера производственного участка Фото: Олег ЗОЛОТО

31-летний житель Ярославского района обвинялся в совершении побега из мест лишения свободы. За кражу чужого имущества он был приговорен к полутора годам в колонии-поселении и отбывал свое наказание в Рыбинске.

В июне прошлого года осужденный как обычно работал на одном из предприятий города. Решившись на побег, мужчина обманул мастера производственного участка, сказав, что ему срочно нужно в аптеку за лекарством. А сам скрылся в неизвестном направлении.

Правда, на свободе осужденный гулял не очень долго – в тот же день сотрудники УФСИН задержали беглеца в Ярославле.

- Мужчине было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд принял во внимание и смягчающие обстоятельства – признание вины и состояние его здоровья, и отягчающие – рецидив преступления, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.