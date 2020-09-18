Ярославцы по почте могут вернуть покупки из интернет-магазинов

В отделениях Почты России появилась новая услуга Фото: Иван МАКЕЕВ

На Почте России появилась услуга, которая позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазинах товары. Вернуть покупку можно в любом почтовом отделении, главное, чтобы магазин был подключен к «Легкому возврату».

Как сообщает пресс-служба ведомства, для возврата заказа нужен только трек-номер, нет потребности ни в чеке, ни в документах, ни в паспорте. Возврат занимает обычно не более одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк.

Но следует помнить, что вернуть товар можно только в установленные законом сроки.

Сейчас около 70% россиян совершают покупки в интернет-магазинах, еще два года назад этот показатель не превышал 37,5%. К услуге «Легкий возврат» уже подключились несколько крупных федеральных и международных торговых компаний, работающих в Сети.