В Угличском районе модернизируют систему канализации

Второй этап начнется уже в этом году, а закончится в 2022-м Фото: Правительство Ярославской области

В Угличском районе, а именно в селе Золоторучье, завершается первый этап модернизации канализационных систем. Работы идут в рамках проекта «Оздоровление Волги».

Канализация в селе давно требовала глобального ремонта. Построена она была в 1971 году, естественно, те технологии очистки стоков давно уже устарели, а нагрузка на систему наоборот возросла.

- В рамках проекта старые трубы на участке в 1,8 километра будут заменены на новые полиэтиленовые. Предусмотрена реконструкция канализационного напорного коллектора и строительство нового. Это даст возможность подключить к коллектору новых пользователей, - рассказала и.о. директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.

Работы первого этапа должны завершиться до конца этого года. Второй этап начнется уже в этом году, а закончится в 2022-м.