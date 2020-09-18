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Общество

В Ярославской области подорожали сардельки, свинина и мука

Цены снизились на сезонные овощи
Полина Вачнадзе
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Цены снизились на сезонные овощи. Изображение предоставлено Ярославльстат

Цены снизились на сезонные овощи. Изображение предоставлено Ярославльстат

Ярославльстат опубликовал данные еженедельного мониторинга цен на продукты в регионе.

Во вторую неделю сентября на 1,4% подорожали сосиски и сардельки, на 1,2% выросли цены на свинину. Увеличилась стоимость пшеничной муки и сахарного песка.

Падение цен произошло на сезонные овощи. Например, картофель подешевел сразу на 6,5%, а морковь – на 5,8%. Свежие огурцы стали стоить меньше почти на 3%, подешевела и капуста.

В денежном эквиваленте это, возможно, и не слишком много, копеечка, как известно, рубль бережет.