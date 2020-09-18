В травмпункте Соловьевской больницы Ярославля установили новый цифровой рентген

Стоимость оборудования – почти 13 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

В травмпункте больницы Имени Соловьева установили новый цифровой рентген-аппарат. Стоимость оборудования – 12,8 миллионов рублей.

Аппарат делает снимки высокого качества, поэтому врач может детально рассмотреть повреждения, что значительно снижает вероятность диагностических ошибок. Изображения сохраняются в единой информационной сети и в случае необходимости медик может дистанционно проконсультироваться с коллегами.

- Такой аппарат здесь действительно нужен: прием пациентов идет круглосуточно, за сутки регистрируется до 200 обращений граждан, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Это второй рентген в травмпункте, имеющегося не хватало. Возникали очереди, а если он ломался, пациентов направляли в другой корпус больницы. Для человека с травмой это дополнительные трудности. Теперь эта проблема решена. Кроме того, новое оборудование позволяет быстрее получать результаты исследования и отличается низкой лучевой нагрузкой на пациентов и персонал.

Помимо сокращения очередей, новое оборудование позволит разделить потоки пациентов во время пандемии по коронавирусу.