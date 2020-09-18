Нечеловеческие условия: глава районной администрации Ярославля показал, как живут люди в аварийном доме

Черная плесень кругом. ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтакте

Глава администрации Кировского и Ленинского района Ярославля на своей странице в социальной сети выложил фотографии из аварийного дома на Пятерке. Трудно поверить, что люди до сих пор живут в таких нечеловеческих условиях, но это так. Черный грибок на стенах, обвалившаяся штукатурка, гнилые деревянные окна… Полная разруха и безнадега.

- В таких условиях сейчас живут люди на улице Белинского, 19а. Отсюда они переедут в маневренный фонд, - прокомментировал ситуацию Александр Трудоношин.

Квартиры в маневренном фонде предоставляются временно, на срок до двух лет. Ярославцы из халупы на улице Белинского, по словам главы администрации, будут там жить до расселения их дома и предоставления им жилья государственного или муниципального фонда.

КП-Ярославль публикует фотографии, предоставленные Александром Трудоношиным. Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем много раз услышать.

Картина ужасная, однако, к самим жильцам тоже есть вопросы. Например, что им мешает поддерживать чистоту и порядок внутри своих квартир?

- Когда расселят эти хибары, не забудьте напомнить счастливым новоселам, что косметический ремонт нужно делать своими руками, ибо больше манны небесной ждать будет неоткуда. Завесить дыру в окне портянкой можно, а в мозгах нет, - комментируют фотографии в соцсети.

ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтакте

Все окна деревянные. ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтакте

ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтакте