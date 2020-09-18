В Ярославской области нашли способ тушения пожаров без воды

Изобретатели из Рыбинска предложили идею создания уникального комплекса Фото: Правительство Ярославской области

Изобретатели из Рыбинска предложили идею создания уникального комплекса, который позволит тушить возгорания без воды и прочих расходных материалов.

Роботизированный комплекс можно десантировать с вертолета, обслуживать изобретение будет лишь один человек, работающий дистанционной, рассказали в правительстве региона. Аналогов изобретению рыбинцев на данный момент нет. Данный комплекс способен заменить труд 15 пожарных.

Идея принадлежит инженерам местной компании, родилась она после тщательного анализа лесных пожаров в Сибири, США и Австралии.

- Сначала кусторез смешивает траву и грунт, а затем виброгаситель спрессовывает слой, выжимая воздух, что позволяет прекратить распространение горения по причине невозможности попадания кислорода в этот слой грунта, - рассказал генеральный директор предприятия Владимир Никитин.

В состав комплекса также входит робот-траншеекопатель, задача которого - локализация распространения огня.

- Это перспективный проект, им уже заинтересовались соответствующие ведомства. Мы рады, что наши компании развиваются и создают инновационную продукцию, - сказал заместитель председателя ярославского правительства Максим Авдеев.