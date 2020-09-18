Приставы обязали ярославский муниципалитет дать квартиру инвалиду

Только после вмешательства судебных приставов ярославец, имеющий хроническое заболевание, смог получить благоустроенную квартиру.

Из-за тяжелой формы хронического заболевания жить в одной квартире вместе с родственниками он не может, поэтому обратился в суд с требованием обеспечить его отдельным жильем. Суд удовлетворил иск ярославца и обязал муниципалитет предоставить ему жилплощадь.

- Судебные приставы уведомили должника о необходимости исполнения решения суда в установленный законом срок. В противном случае, игнорирование судебного решения могло привести к административной и уголовной ответственности, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Ярославец-инвалид все же получил положенное ему по закону жилье и въехал в однокомнатную благоустроенную квартиру, площадью в 22 квадратных метра. Она отвечает всем санитарным и техническим нормам.