Делаем запасы: в центре Ярославля пройдет аграрная ярмарка

Ярмарка пройдет с 18 по 20 сентября Фото: Правительство Ярославской области

На Советской площади в Ярославле с 18 по 20 сентября будет проходить осенняя аграрная ярмарка. Здесь можно будет приобрести сыры, молочную, мясную, рыбную и колбасную продукцию, мед и, конечно, овощи.

В Ярославль приедут сельхозпроизводители из Тверской, Московской, Ивановской, Вологодской, Костромской, Липецкой, Владимирской, Свердловской, Калужской, Тульской областей, а также из Алтайского края и Адыгеи. Помимо продуктов, на ярмарке можно будет купить сувениры.

Время работы ярмарки: 18-19 сентября – с 09:00 до 19:00, 20 сентября – с 09:00 до 16:00.

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